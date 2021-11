Brasileirão: Inter tem retornos e baixas para partida contra o Athletico-PR

A derrota para o Juventude não deixa tempo para lamentações no Beira-Rio. Nesta quinta-feira (11), o Colorado já voltou aos treinos visando o jogo com o Athletico-PR pela 32ª rodada, sábado (13), às 19h, em casa. O confronto será mais uma chance para retornar ao G-6. Para isso, o Colorado tem que secar o Corinthians, 6º colocado, que recebe o Cuiabá.

O técnico Diego Aguirre terá os retornos dos titulares Saravia, na lateral-direita, e de Patrick, na frente. Eçes cumpriram suspensão automática na Serra gaúcha. O lateral-esquerdo Moisés segue como dúvida. Ele não participou do jogo deste meio de semana, com um desgaste muscular na coxa esquerda e não tem presença garantida diante dos paranaenses.

Taison segue de fora, tratando uma luxação no ombro direito. O goleiro Daniel, ainda se recuperando de uma luxação na costela também não volta. No ataque, Yuri Alberto recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. A ausência do artilheiro pode abrir espaço para o jovem Matheus Cadorini, que marcou o gol do Inter em Caxias do Sul. Gustavo Maia também entra na briga pela vaga.

Com tantas dúvidas, Aguirre tem um último treino nesta sexta-feira (12) para definir a formação do Colorado para o jogo deste sábado. Uma tendência de escalação tem Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés (Paulo Victor); Dourado, Lindoso, Edenilson, Mauricio e Patrick; Matheus Cadorini.