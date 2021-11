Grande parte do RS tem sol nesta sexta-feira

A circulação de umidade do mar em direção a costa propicia variação de nuvens em partes do Norte e do Leste do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (12). Não há previsão de chuva significativa. O tempo fica seco com sol na maioria das regiões e a temperatura sobe a tarde. As informações são da Metsul Meteorologia.

Na fronteira Oeste do Rio Grande do Sul esquenta mais e a máxima passa dos 30°C. O vento se intensifica entre a tarde e à noite, sobretudo, em áreas da Metade Leste. No fim de semana a tendência é de tempo firme e ensolarado em grande parte do Estado. No domingo, porém, pode voltar a chover na fronteira Oeste com risco de temporais isolados.

Porto Alegre tem sol e nuvens nesta sexta-feira. A sensação térmica deve ser agradável por causa do vento. No fim de semana a tendência é de tempo firme com sol. O calor retorna mais forte a partir de domingo (14) e a temperatura se mantém em alta até terça-feira (16). Já a instabilidade volta entre terça e a quarta-feira (17).

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 33°C

Mínima: 9°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 26ºC

Mínima: 16ºC