Vagas de estágio para pessoas negras e mulheres na Mosaic Fertilizantes de Rio Grande

A Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras globais de fosfatos e potássio combinados, abriu as inscrições para duas vagas de estágio no atendimento ao cliente em Rio Grande. As vagas integram o Programa Novos Talentos - Estágio 2022 da empresa e, nesta edição, serão exclusivas para pessoas negras e mulheres.

"Para o primeiro semestre de 2022, o processo de estágio do Programa Novos Talentos está voltado para a contratação de pessoas negras e mulheres que queiram fazer parte de um ambiente dinâmico e contribuam para o crescimento sustentável da organização. ”, destaca Marina Antwarg, gerente de Aquisição de Talentos da Mosaic Fertilizantes. O processo de seleção será em formato digital e as inscrições podem ser feitas até 8 de dezembro, no site https://www.mosaicco.com.br.

O processo seletivo ocorrerá em duas etapas. A primeira etapa contará com testes, utilizando inteligência artificial e gamificação, com o objetivo de avaliar os candidatos pelo seu potencial e identificação dos perfis aderentes à cultura da empresa. Também estão previstas entrevistas por vídeo e dinâmicas de grupo com o RH e a liderança da Mosaic Fertilizantes. Posteriormente, os candidatos aprovados seguirão para as etapas admissionais e de integração. Os candidatos que não seguirem adiante terão a possibilidade de receber uma devolutiva de como foi sua atuação no processo.

Para se inscrever, o candidato deve estar cursando o penúltimo ou último ano da graduação, nos cursos de Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Comunicação Social, Economia, Enfermagem, Engenharias, Estatística, Geologia, Gestão de RH, Direito, Marketing, Matemática, Publicidade e Propaganda, Química, Relações Internacionais e Sistemas de Informação.