Santa Casa e Clínicas precisam de doação de sangue com urgência em Porto Alegre

Hospitais de Porto Alegre registram situações críticas em seus bancos de sangue. Dois dos principais centros de saúde da Capital gaúcha, a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), estão precisando urgentemente se doações de sangue. Ambos lançaram notas revelando registros de baixos estoques.

O HCPA busca doadores de todos os tipos de sangue, porém, especialmente as bolsas dos tipos O+, O-, A+ e A- estão em níveis críticos e o ritmo das doações em geral está abaixo da necessidade de transfusões de sangue e plaquetas.

O banco de sangue fica na Rua São Manoel, 543 - 2º andar. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e sábados, das 8h às 12h. Para mais informações, o hospital disponibiliza o telefone de contato (51) 3359-8504.

A Santa Casa informa em nota que, "além do estoque já estar bastante comprometido, as doações, com a proximidade do feriado, tendem a diminuir ainda mais, podendo causar prejuízos na saúde dos pacientes assistidos pela instituição".

O banco de sangue da Santa Casa, localizado na Av. Independência, nº 75, atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das 7h30 às 12h. Para evitar a aglomeração de pessoas, o complexo hospitalar solicita que os interessados em efetuar a doação devem realizar agendamento prévio pelo telefone (51) 3214-8025 ou pelo site da instituição.

Para a realização da doação, é necessário apresentar documento com foto, válido em todo território nacional, ter entre 16 e 69 anos de idade (de 16 a 17 anos de idade, devem estar acompanhados por responsáveis) e ter peso acima de 50 kg.