Centro, Norte e Leste do RS tem sol e variação de nuvens nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (11) tem sol e variação de nuvens em partes do Centro, Norte e Leste do Rio Grande do Sul. Também pode ter episódios isolados e esparsos de garoa na divisa com Santa Catarina e na Costa Doce. O frio do amanhecer diminui um pouco, contudo, as mínimas podem ficar ao redor de 10°C em pontos de maior altitude da Metade Norte do Estado. As informações são da Metsul Meteorologia.

O vento predomina do quadrante Leste e Sudeste ao longo do dia, com rajadas mais intensas à tarde. O calor segue nas cidades mais próximas à fronteira com a Argentina. Na sexta-feira (12) o tempo fica firme.

Porto Alegre tem uma quinta-feira com céu parcialmente nublado e com amplas aberturas de sol. O vento segue persistente com rajadas mais intensas no fim da tarde e à noite. O feriadão na Capital tende a ter sol e temperatura em elevação com calor a partir do domingo.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 32°C

Mínima: 11°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 25ºC

Mínima: 15ºC