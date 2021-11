Ufrgs autoriza retorno de solenidades de colação de grau ao Salão de Atos

Após dois semestres de colações de grau em gabinete realizadas de forma totalmente virtual ou em pequenos grupos nos espaços das próprias Unidades Acadêmicas, as solenidades de formatura da Ufrgs voltam a ser realizadas no Salão de Atos para concluintes em 2021/1. O Plano de Retorno das Colações de Grau foi elaborado pela Coordenadoria de Cerimonial do Gabinete do Reitor e pela Administração do Salão de Atos e aprovado pelo Comitê Covid Ufrgs em reunião realizada nesta segunda-feira, dia 8 de novembro. A retomada será aplicada às cerimônias de todas as turmas concluintes do semestre letivo de 2021/1 e da turma do curso de Medicina do semestre de 2021/2.

As regras e os protocolos atendem às diretrizes estabelecidas pelo Comitê e estão de acordo com os decretos dos governos municipal e estadual. Entre as principais mudanças que serão realizadas está a limitação no número de alunos no palco e de convidados na plateia. De acordo com as informações divulgadas pela Universidade, para resguardar o distanciamento entre as pessoas, no máximo 36 formandos poderão ocupar o palco simultaneamente – turmas maiores serão divididas dentro da mesma cerimônia – e 329 poltronas do Salão de Atos serão disponibilizadas aos convidados. Já a mesa de autoridades poderá ser composta por até seis pessoas.

Outra exigência feita pela Universidade será a comprovação de imunização completa para Covid-19 por todas as pessoas que fazem parte da população vacinável, como formandos, público, docentes, técnico-administrativos, bolsistas, empresas prestadoras de serviços e profissionais terceirizados. Os participantes também deverão usar máscara do tipo PFF2 ou N95 durante todo o tempo de permanência nas dependências da Universidade. Além disso, a cerimônia em si e os ensaios das colações de grau passarão por adaptações, de modo a manter o distanciamento e o mínimo de contato entre os envolvidos.

Até o dia 12 de novembro, as Comissões de Formatura de 2021/1 devem responder a uma consulta sobre o número de prováveis formandos – disponível no link https://forms.gle/XdpXJg8uv2pEJ8zB7 . Segundo a Coordenadoria de Cerimonial do Gabinete do Reitor, essa informação é fundamental para o sorteio das datas das cerimônias, que será realizado em data a ser divulgada. O período das colações começa em fevereiro de 2022, estendendo-se pelo tempo necessário para contemplar todas as turmas. O curso de Medicina realiza a cerimônia ainda em dezembro deste ano.

Confirmação do grau

Também está disponível aos graduados nos semestres de 2019/2 (turmas cujas solenidades tenham sido canceladas no início da pandemia), 2020/1 e 2020/2 um formulário para manifestação de interesse na “confirmação do grau”, uma possibilidade criada para que aqueles que se formaram em gabinete durante a pandemia também possam ter uma celebração presencial no Salão de Atos, mantendo ao máximo o ritual tradicional das formaturas da UFRGS, porém sem repetir o ato da colação de grau em si. Os ex-alunos interessados em fazer a confirmação do grau devem preencher o formulário disponível no link https://forms.gle/vEh1X7H8pF5pwY6G8 até o dia 12 de novembro. A definição do formato dessas cerimônias e do período em que elas ocorrerão dependerá do número de pessoas interessadas em realizá-las.