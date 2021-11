Governo divulga orientações para retorno às aulas presenciais nesta segunda no RS

retorno obrigatório dos alunos gerou reações na comunidade escolar O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) da Secretaria Estadual da Saúde publicou um parecer com orientações para as volta às aulas presenciais, nesta segunda-feira (7), por estudantes da Educação Básica. A determinação dodos ensinos Infantil, Fundamental e Médio foi divulgada pelo governo do Estado no dia 27 de outubro, medida que causou polêmica e

A Associação de Mães e Pais pela Democracia (AMPD) ainda espera a suspensão do decreto do governador Eduardo Leite. Na sexta-feira (5), em ação movida pelo grupo, o Tribunal de Justiça do Estado determinou ao Estado a prestação de informações adicionais sobre a decisão de determinar que o ensino básico seja feito de forma presencial em escolas públicas e privadas de todo Rio Grande do Sul. "A juíza (Rada Maria Metzger Kepes Zaman) acatou a ação e, às 21h de sexta, deu 48 horas para o governo prestar esclarecimentos. Estamos no aguardo da liminar para este domingo (7) à noite", disse o vice-presidente da AMPD, Marcelo Prado.

"O problema é geral e afeta toda a comunidade escolar, em especial a maior parte que ainda não voltou ao modelo presencial e também aos que estavam somente no presencial e que terão que fazer rodízio pela estrutura da escola", argumenta a presidente da AMPD, Aline Kerber, ao destacar que faltam apenas seis semanas para acabar o ano letivo. "Temos que pensar que há vários riscos ainda para os menos de 12 anos que não se vacinaram e aos familiares com comorbidades", completa.

A AMPD entende que o direito à vida, à saúde e ao direito presencial somente com diagnóstico e planejamento, como determina a resolução 2/2021 do CNE, que se sobrepõe ao decreto do governo do Estado.

O que argumenta a Associação de Mães e Pais pela Democracia

A obrigatoriedade trazida no art. 3º do Decreto 56.171/2021 fere, ao igual, o disposto nos artigos 1º, alíneas IV e V, 2º, § 4º, 3º, 4º, § 1º, 6º e 11, todos da Resolução CNE/CP nº 2, de 5 de agosto de 2021

As normas acima transcritas, que segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional são de observância obrigatória por todos os entes públicos, dada a competência do Conselho Nacional de Educação, não foram consideradas quando da edição do Decreto ora em comento, pois o Estado não demonstrou ter organizado "procedimento avaliativo diagnóstico sobre o padrão de aprendizagem abrangendo estudantes por ano/série, de modo a organizar programas de recuperação, na forma remota e/ou presencial, com base nos resultados de avaliação diagnóstica", não comprovou ter contado com a "participação das famílias dos estudantes no processo de retorno presencial, ..." e tampouco fez prova de que a abrupta determinação de retorno às aulas no modelo presencial teria contemplado "... as especificidades e as necessidades de cada fase, etapa e nível, bem como de cada modalidade de educação e ensino. Mais que isso, toda a previsão do Conselho Nacional de Educação acerca das atividades pedagógicas não presenciais foi solenemente desconsiderada pelo governador, afastando a possibilidade de seu uso de forma ilícita e injustificada.