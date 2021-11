Jornalista Flávio Porcello morre aos 70 anos, vítima de complicações da Covid

Depois de mais de 30 dias internado na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital São Lucas da Pucrs para tratamento contra complicações da Covid-19, o jornalista Flávio Porcello faleceu na madrugada deste domingo (7), por falência múltipla dos órgãos. O profissional, que foi professor na Pucrs e na Ufrgs, completou 70 anos em 6 de outubro, três dias depois de ter sido entubado. Porcello era diretor do Departamento Universitário da Associação Riograndense de Imprensa (ARI).

A entidade emitiu uma nota lamentando o fato. "o Jornalismo Gaúcho e Brasileiro fica mais pobre hoje. É com muita dor no coração, que comunico o falecimento do , Flávio Porcello. Um grande repórter, professor universitário e acima de tudo um grande amigo. Que Deus dê forças para toda a família neste momento de dor e despedida".

Em seu site, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do RS também deixou sua homenagem ao profissional. "O domingo, 7 de novembro, acordou de luto. Um dos jornalistas mais queridos e atuantes do Estado, morreu, vítima de complicações geradas pela Covid-19. Flávio Porcello, doutor em jornalismo, professor e, também, advogado, lutou durante cerca de 40 dias, internado na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mas não resistiu", afirma a entidade.

A jornalista Paula Porcello, filha do comunicador, comunicou, em suas redes sociais, que a cerimônia de despedida ocorre na avenida Porto Alegre, 320, capela 2, neste domingo das 10h às 15h.

"Minha dupla imbatível, meu melhor amigo, meu grande amor. Hoje, com muita dor no coração, comunico que o meu amado pai Flávio Porcello perdeu a batalha para a Covid. Não sem antes lutar muito bravamente pela vida, sempre acreditando na ciência, nos médicos e na vontade de viver", disse Paula.

A jornalista prestou homenagem ao pai e reforçou o pedido para que as pessoas tomem os cuidados necessários para evitar o contágio, mesmo tendo sendo imunizadas contra a doença, ao lembrar que Porceelo recebeu as duas doses da vacina.

"Ele deixou, com certeza, o mundo mais alegre e mais colorido, sempre otimista e vendo o lado bom das pessoas e das situações. Com a maior honra eu carrego o nome dele por esta vida afora e colho os frutos de tudo que ele plantou. Os amigos que o pai me deixa são minha maior herança. Obrigada, queridos. Foram quase 40 dias de orações, pedidos de sangue, desejos de boas notícias, preces, carinhos, correntes de fé. O pai está eternamente representado por mim, pela nossa família, pela vó (do alto da sabedoria e da coragem dos seus 93 anos), pelos amigos, alunos, colegas e por todos que, de alguma forma, foram tocados por ele. Eu só tenho orgulho e amor no meu coração. Um grande beijo. Ps: foram duas doses da vacina e muitos cuidados durante a pandemia. Se cuidem, por favor!", escreveu Paula em seu perfil no Facebook.

O portal Coletiva.net relembrou a trajetória profissional de Porcello, que era fraduado em Direito (1976) e em Jornalismo (1977) ambas pela Ufrgs, e mestre e doutor pela Comunicação Social pela Pucrs.

"Teve passagens por jornais, rádio, televisão e mídias digitais. Atuou como repórter nos jornais Zero Hora e Folha da Manhã e nas sucursais de Porto Alegre dos jornais O Globo, O Estado de São Paulo e Gazeta Mercantil e repórter especial da TV Globo, SBT, RBS TV, TV Pampa. Porcello foi diretor de programação (1995-1996) e diretor de Marketing e Relações Institucionais (2003-2004) da TVE do Rio Grande do Sul. Integrou a Administração Central das universidades, como diretor da VideoPuc da PUCRS (1996-2003) e secretário de Comunicação Social da UFRGS (2008-2012)", descreve o portal.