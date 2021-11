Melo acompanha fiscalização da Guarda Municipal e EPTC no Moinhos de Vento

A operação Esforço Concentrado desta sexta-feira (5) contou com reforço de órgãos policiais. A ação começou no bairro Moinhos de Vento, na rua Padre Chagas, onde uma guarnição se manteve até o final, e se estendeu pelas regiões mais frequentadas nas noites de Porto Alegre. Mais cedo, o prefeito da Capital, Sebastião Melo, e o vice Ricardo Gomes conversaram com a comunidade no bairro Moinhos de Vento.

A fiscalização não constatou aglomerações, e as denúncias que foram feitas não se confirmaram. Três comércios, na Cidade Baixa, estavam com mesas e cadeiras na via pública e foram orientados a retirar.

A EPTC realizou mais uma Operação Balada Segura na rua Olavo Barreto Viana, bairro Moinhos de Vento. Foram fiscalizados 63 veículos, sendo 31 autuados, cinco recolhidos e 18 Carteiras de Habilitação (CNHs) apreendidas.

Na região, normalmente há registro de aglomerações do lado de fora dos estabelecimentos. Melo aproveitou para conversar com a comunidade, explicar e compartilhar a minuta de um decreto municipal de boas práticas de convivência para o bairro, voltado aos estabelecimentos, frequentadores e moradores. O objetivo é que os comerciantes e moradores possam dar contribuições e sugestões para o documento.

"No bairro Moinhos de Vento, estão quebrando as regras de convivência e nós vamos agir. Estamos editando um decreto específico para essa região. Vamos fazer com que seja cumprido com a parceria da comunidade”, afirmou o prefeito.

Segundo o vice-prefeito, os moradores e o comércio local estão sendo prejudicados pelo movimento que ocorre aos finais de semana. "A prefeitura tem o papel de ajudar a criar uma regra de convivência nos espaços públicos para que todos usufruam da sua liberdade com responsabilidade", salientou Gomes.

Participaram da operação a Guarda Municipal, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Diretoria Geral de Fiscalização, Instituto Geral de Perícia (IGP), Polícia Civil e o Departamento de Comando e Controle Integrado (DCCI/SSP-RS). O intuito é orientar e prevenir ações que venham a contrariar os protocolos referentes à Covid-19. "Cada vez mais a população e a maioria dos proprietários de estabelecimentos comerciais estão colaborando, o que nos deixa muito satisfeitos. As pessoas estão aliando o lazer à segurança sanitária e ao desenvolvimento econômico", afirmou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento.

Denúncias podem ser feitas pelos telefones 153 e 156.