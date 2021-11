Porto Alegre inicia Campanha de Natal para arrecadação de brinquedos

O Gabinete da Primeira-dama de Porto Alegre anunciou, nesta quarta-feira (3), o início da arrecadação de brinquedos que serão doados a comunidades carentes da Capital no Natal. A ação solidária dá início à segunda fase da Campanha Poa que Doa Brinquedos e seguirá até o dia 20 de dezembro.

A coleta é feita em pontos de arrecadação instalados no Paço Municipal e em todas as secretarias e órgãos da prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h. Os brinquedos podem ser novos ou usados, contanto que estejam em bom estado. As arrecadações serão higienizadas e entregues nas comunidades, entidades sociais, escolas e abrigos da administração municipal.

A primeira-dama Valéria Leopoldino destaca a importância da solidariedade do porto-alegrense para o sucesso da campanha. “O ano inteiro batalhamos por roupas e alimentos porque constatamos, durante o projeto Gabinete Itinerante, que eram as maiores necessidades dentro das comunidades. Agora, vamos unir forças para arrecadarmos brinquedos e deixarmos um Natal com boas memórias às nossas crianças”, afirma Valéria.