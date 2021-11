Leste e Sul do RS têm pancadas de chuva nesta quinta-feira

O tempo segue instável com nuvens e pancadas de chuva em cidades do Leste e Sul do Estado ao longo desta quinta-feira (4). Não se afasta a possibilidade de chuva forte e isolada. Já no Oeste, especialmente próximo à fronteira com a Argentina, o sol predomina e a temperatura volta a subir com sensação de calor. As informações são da Metsul Meteorologia.

Nesta quinta-feira a temperatura mínima irá oscilar entre 15ºC e 17°C na maioria das áreas. A máxima poderá alcançar os 35°C nas Missões. Amanhã o tempo fica aberto e ensolarado em grande parte das regiões com previsão de altos índices de radiação ultravioleta e calor generalizado no Rio Grande do Sul.

O tempo segue úmido e com muitas nuvens em Porto Alegre nesta quinta-feira (4). Tem previsão de pancadas esparsas de chuva alternando com períodos de sol. A temperatura sobe e a sensação de abafamento predomina. Na sexta-feira (5) o tempo firma e a temperatura sobe. No fim de semana as nuvens predominam e ocorre queda de temperatura.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 35°C

Mínima: 13°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 31ºC

Mínima: 19ºC