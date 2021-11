Governo libera 50% da capacidade de torcedores nos estádios de futebol do RS

Grenal 434 O Governo do Estado confirmou, na tarde desta quarta-feira (3), que está autorizada a liberação de 50% da capacidade de torcedores nos estádios de futebol. A decisão foi tomada em meio à reunião do Gabinete de Crise do Executivo, por volta das 15h30min. A medida já passa a valer para o, que ocorre neste sábado (6), no Estádio Beira-Rio.

Por meio de publicação nas redes sociais, o Palácio Piratini destacou que a medida será acompanhada de ações como a manutenção do distanciamento previsto entre as pessoas, e que a operacionalização da flexibilização de público nos estádios ocorrerá em parceria com a Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

A entidade vinha solicitando há dias o aumento de 30% para 50% da capacidade de público nos jogos. A medida também vinha sendo defendida pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e foi tema de uma postagem feita por ele no Twitter, na segunda-feira (1). "A prefeitura de Porto Alegre é favorável ao aumento da participação das torcidas nos estádios. Aliás, já apresentamos essa proposta, em relação a outros eventos, desde de julho, mas o governador não liberou", provocou o comandante do Paço Municipal.

limite de ocupação autorizado era de 30% passaporte vacinal Desde o início de outubro, o, de acordo com o protocolo vigente para as competições esportivas com mais de 2,5 mil pessoas. Além disso, para ingresso nos estádios é ainda exigido o, medida que passou a valer em 18 de outubro.

Na semana passada, o Estado já havia avançado nos protocolos referentes ao futebol , liberando parcialmente as arquibancadas para as torcidas organizadas do Internacional e do Grêmio, atendendo demanda dos clubes, que pediam abertura das arquibancadas sem demarcação de assentos para as torcidas organizadas.

O decreto com as novas regras válidas para as competições esportivas será publicado na sexta-feira (5), e o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, que comanda a reunião do Gabinete de Crise, deverá se manifestar a respeito até o final da tarde.