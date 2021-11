Confira o que abre e o que fecha no feriado de Finados em Porto Alegre

Nesta terça-feira (2) é celebrado o feriado de Finados, e alguns serviços terão alterações no funcionamento. O Jornal do Comércio preparou um serviço completo para quem quer se programar para a data.

cemitérios municipais funcionam com horários especiais na terça-feira (2). A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) informa que osna terça-feira (2).

Na terça-feira, não haverá atendimento nas agências bancárias em todo o Rio Grande do Sul. Como de costume, as áreas de autoatendimento das agências ficarão disponíveis, assim como os canais digitais e remotos, como internet e mobile banking.

comércio de Porto Alegre De acordo com o Sindilojas da Capital, oestá autorizado a abrir no feriado. A permissão está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre o Sindilojas Porto Alegre e o Sindec-POA. Para poder funcionar, o estabelecimentos com empregados precisam fazer acordo para que eles possam trabalhar.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que irá manter a vacinação contra a Covid-19. Haverá aplicação de primeira, segunda e terceira dose em pontos específicos da Capital. A Secretaria ainda informa que os prontos-atendimentos e hospitais da cidade - Hospital de Pronto Socorro (HPS) e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) - permanecerão abertos 24 horas para atender a população. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192.

Os serviços essenciais funcionarão em regime de plantão durante o feriadão, já que servidores municipais terão ponto facultativo do Dia do Servidor Público no dia 1° de novembro. O atendimento regular será retomado na quarta-feira (3).

A Trensurb informa que os intervalos entre viagens no feriado seguirão a tabela horária de domingos e feriados, com partidas de 20 em 20 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos. À noite, os intervalos entre viagens chegam a 25 minutos.

As agências dos Correios estarão fechadas durante a terça-feira, bem como o Sine Municipal e a empresa de energia CEEE-D.

Os serviços de limpeza urbana do DMLU seguirão normalmente.