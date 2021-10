Porto Alegre registra maior demanda por ônibus e amplia linhas e horários

Com mais usuários do transporte coletivo em Porto Alegre, o serviço será ampliado, informou neste domingo (31) a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). O fluxo foi de uma média diária de 485 mil pessoas na última semana, contabilizou a EPTC, em nota no site da prefeitura.

Para dar conta da demanda mais aquecida, já está ocorrendo ampliação de horários das linhas. As alterações começaram nessa sábado (30) para algumas ligações e são ampliadas neste domingo e durante a semana.

Mesmo com o crescimento do número de passageiros, o fluxo significa menos de 60% do que era transportado em um dia útil antes da pandemia, diz a empresa pública. Em outubro, a elevação frente a setembro foi de 8% no número de passageiros transportados.

Veja as mudanças nos ônibus de Porto Alegre:

Desde sábado (30):

Linha 5203 Triângulo 24 de Outubro Auxiliadora - Ampliação de 10 viagens, de 74 para 84 viagens por dia, sendo 42 por sentido. Primeiro horário saindo do bairro às 5h30 e último horário saindo do Centro às 20h35. Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 12 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 25 minutos. Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 25 minutos.

Linha 110 Restinga Nova Via Tristeza - Ampliação de cinco viagens, passando de 20 para 25 viagens por dia, sendo 14 viagens bairro ao Centro e 11 viagens Centro ao bairro. Primeiro horário saindo do bairro às 5h53 e último horário saindo do Centro às 22h10. Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 45 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 1 hora e 12 minutos. Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 1 hora e 34 minutos.

Linha 165 Cohab - Ampliação de oito viagens, de 70 para 78 viagens por dia, sendo 39 por sentido. Primeiro horário saindo do bairro às 6h30 e último horário saindo do Centro às 22h12. Intervalo médio entre as viagens ao longo do dia de 20 minutos.

Linha 211 Restinga Velha - Ampliação de oito viagens, passando de 52 para 60 viagens por dia, sendo 30 por sentido. Primeiro horário saindo do bairro às 5h30 e último horário saindo do Centro às 19h35. Após às 19h35 o atendimento à Restinga Velha segue sendo realizado até 1h05 pela linha M10. Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 25 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 30 minutos. Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 27 minutos.

Linha 216 Restinga Glória - Ampliação de 12 viagens, passando de 14 para 26 viagens por dia, sendo 13 por sentido. Primeiro horário saindo do bairro às 6h e último horário saindo do terminal Azenha às 18h52. Intervalo médio entre as viagens ao longo do dia de 1 hora.

Linha 286 Belém Velho / Cristal / UFRGS - Ampliação de 18 viagens, passando de 30 para 48 viagens por dia, sendo 24 por sentido. Primeiro horário saindo do bairro às 6h05min e último horário saindo do terminal Barra Shopping às 22h30. Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 30 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 45 minutos. Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 38 minutos.

Linhas 7052 Aeroporto / Ceasa e 7053 Aeroporto / Ceasa / Fecomércio - Alteração de itinerário. Oferta de 14 viagens aos sábados. Linha 705.2 deixa de percorrer o itinerário até a Fecomércio.

Linha 6102 Minuano / Lindoia / Sarandi - Extensão da linha Minuano Lindoia até o terminal do Sarandi. Clientes que usam a linha Sarandi Elisabeth contam com nova opção de deslocamento até o Centro de Porto Alegre através da linha 610.2 Minuano Lindoia Sarandi. Os clientes com embarque na av. Maria Josefa da Fontoura devem fazer o embarque na rua Moreira da Silva. Oferta de 34 viagens por dia, sendo 17 por sentido. Primeiro horário saindo do bairro às 5h20 e último horário saindo do Centro às 20h15. Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 45 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 1 hora. Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 1 hora. Redução do intervalo médio entre viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) para os clientes do bairro Sarandi de 20 para 15 minutos. Redução do intervalo médio entre viagens no entrepico (das 9h às 16h) para os clientes do bairro Sarandi de 30 para 20 minutos. Redução do intervalo médio entre viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) para os clientes do bairro Sarandi de 30 para 20 minutos.

Linha 1716 Ponta Grossa / Serraria - Oferta de 54 viagens por dia, sendo 27 por sentido. Após às 19h47 o atendimento a Serraria e Ponta Grossa segue sendo realizado até 1h05 pela linha M79. Primeiro horário saindo do bairro às 5h32 e último horário saindo do Centro às 19h47. Intervalo médio entre as viagens ao longo do dia de 30 minutos.

Linhas 2601 Belém Velho (Cascatinha) e 2602 Belém Velho / João Pessoa - Oferta de 78 viagens por dia no conjunto de linhas, sendo 39 por sentido. Primeiro horário saindo do bairro às 6h10 e último horário saindo do Centro às 00h05. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da manhã (das 6h às 9h) de 32 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no entrepico (das 9h às 16h) de 20 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da tarde (das 16h às 19h) de 20 minutos.

Linhas 254 Embratel (Cascatinha) e 2541 Embratel – Canudos – Cascatinha - Oferta de 18 viagens no conjunto de linhas, sendo nove por sentido. Viagem das 18h sentido bairro ao Centro passa a ser às 19h. Viagem das 18h35 sentido Centro ao bairro passa a ser 19h35.

A partir deste domingo (31):

Linha 268 Belém Novo (Via Cavalhada) - Ampliação de oito viagens por dia, passando de 26 para 34 viagens, sendo 17 por sentido. Primeiro horário saindo do bairro às 6h30 e último horário saindo do Centro às 20h08. Após às 20h08 o atendimento ao Belém Novo segue sendo realizado até 1h05 pela linha M68. Intervalo médio entre as viagens ao longo do dia de 48 minutos.

Linha 165 Cohab - Ampliação de 20 viagens por dia, passando de 28 para 48 viagens, sendo 24 por sentido. Primeiro horário saindo do bairro às 6h30 e último horário saindo do Centro às 22h27. Intervalo médio entre as viagens ao longo do dia de 40 minutos.

Linha 1716 Ponta Grossa / Serraria - Ampliação de duas viagens por dia, passando de 38 para 40 viagens, sendo 20 por sentido. Após às 19h47 o atendimento a Serraria e Ponta Grossa segue sendo realizado até 1h05 pela linha M79. Primeiro horário saindo do bairro às 5h45 e último horário saindo do Centro às 19h40. Intervalo médio entre as viagens ao longo do dia de 40 minutos.

Linha 184 Juca Batista - Ampliação de 22 viagens por dia, passando de 20 para 42 viagens, sendo 21 por sentido. Primeiro horário saindo do bairro às 6h10 e último horário saindo do Centro às 20h20. Intervalo médio entre as viagens ao longo do dia de 40 minutos.

Linha 216 Restinga / Glória - Ampliação de oito viagens, passando de 10 para 18 viagens por dia, sendo nove por sentido. Primeiro horário saindo do bairro às 6h e último horário saindo do terminal Azenha às 20h10. Intervalo médio entre as viagens ao longo do dia de 1 hora e 40 minutos.

Linhas 2601 Belém Velho (Cascatinha) e 2602 Belém Velho / João Pessoa - Ampliação de 18 viagens, passando de 42 para 60 viagens por dia no conjunto de linhas, sendo 30 por sentido. Primeiro horário saindo do bairro às 6h10 e último horário saindo do Centro às 00h08. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da manhã (das 6h às 9h) de 30 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no entrepico (das 9h às 16h) de 40 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da tarde (das 16h às 19h) de 30 minutos.

Linhas 2813 Campo Novo / Morro Agudo / Domingos, 2814 Campo Novo / Domingos e 2816 Campo Novo / Gedeon Leite / Domingos - Ampliação de 21 viagens, de 23 para 44 viagens por dia no conjunto de linhas, sendo 22 por sentido. Primeiro horário saindo do bairro às 6h e último horário saindo do Centro às 22h35. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da manhã (das 6h às 9h) de 38 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no entrepico (das 9h às 16h) de 47 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da tarde (das 16h às 19h) de 44 minutos.

Linhas 398 Pinheiro e 3984 Pinheiro Via Vicosa - Ampliação de seis viagens, de 80 para 86 viagens por dia, sendo 43 por sentido. Primeiro horário saindo do bairro às 5h15 e último horário saindo do Centro às 22h40. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da manhã (das 6h às 9h) de 25 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no entrepico (das 9h às 16h) de 22 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da tarde (das 16h às 19h) de 20 minutos.

Linhas 7052 Aeroporto / Ceasa e 7053 Aeroporto / Ceasa / Fecomércio – Alteração de itinerário. Oferta de cinco viagens aos domingos. Linha 705.2 deixa de percorrer o itinerário até a Fecomércio.

Linha 361 Cefer - Oferta de 40 viagens por dia, sendo 20 por sentido. Primeiro horário saindo do bairro ás 6h e última viagem saindo do Centro às 19h30. Intervalo médio entre viagens ao longo do dia de 40 minutos.

A partir de segunda-feira (1º de novembro) para dias úteis:

Linha 703 Vila Farrapos - Ampliação de 12 viagens, passando de 56 para 68 viagens por dia, sendo 34 por sentido. Primeiro horário saindo do bairro às 5h45 e último horário saindo do Centro às 22h35. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da manhã (das 6h às 9h) de 22 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no entrepico (das 9h às 16h) de 31 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da tarde (das 16h às 19h) de 27 minutos.

Linha T4 Transversal 4 - Ampliação de uma viagem, passando de 174 para 175 viagens por dia, sendo 83 no sentido Norte-Sul (NS) e 92 viagens no sentido Sul-Norte (SN). Acréscimo da viagem das 5h10 SN.

Linha T6 Transversal 6 - Ampliação de oito viagens por dia, passando de 174 para 182 viagens, sendo 92 viagens no sentido NS e 90 viagens no sentido SN. Primeiro horário saindo do Norte às 5h15 e último horário saindo do Sul às 00h45. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da manhã NS (das 6h às 9h) de 7 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no entrepico (das 9h às 16h) de 11 minutos. Intervalo médio entre as viagens do conjunto de linhas no pico da tarde (das 16h às 19h) de 9 minutos.

Linha T11 3º Perimetral - Ampliação de uma viagem, passando de 150 para 151 viagens por dia, sendo 74 no sentido NS e 77 no sentido SN. Acréscimo da viagem das 5h30 no sentido SN.

Linhas T12 Restinga / Cairu e T12A Restinga / PUC - Viagem das 23:38 Norte-Sul da T12 passa para ser realizada pela linha T12A.

Linhas 7052 Aeroporto / Ceasa e 7053 Aeroporto / Ceasa / Fecomércio – Alteração de itinerário. Oferta de 34 viagens em dias úteis. Linha 705.2 deixa de percorrer o itinerário até a Fecomércio. Linha 705.3 criada para atender a Fecomércio em dias úteis nos seguintes horários: 6h15, 6h35, 6h56, 7h18, 11h52, 12h14, 12h36, 17h07, 17h34 e 17h54.

Linha 627 Agostinho - Cancelamento da última viagem bairro ao Centro no horário das 00h18. Cancelamento da última viagem Centro ao bairro no horário das 1h03.

Linha 631 Parque dos Maias - Cancelamento da última viagem bairro ao Centro no horário das 00h15. Cancelamento da última viagem Centro ao bairro no horário das 1h.

A partir de quarta-feira (3 de novembro):