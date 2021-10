Rodoviários realizam mobilização contra parcelamento de salários em Porto Alegre

Graziele Albuquerque

O Sindicato dos Rodoviários de Porto Alegre (STETPOA) promoveu no inicio da manhã desta sexta-feira (29) uma ação com presença a de diretores, delegados sindicais, colaboradores e apoiadores da categoria, na frente da empresa Sudeste, localizada na região Leste da Capital. De acordo com o sindicato, a mobilização foi motivada pela possibilidade de parcelamento de salários e no décimo terceiro salário da categoria.