Rodoviários de Porto Alegre realizam ato por garantia salarial nesta sexta

Rodoviários ligados ao Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Porto Alegre (Stetpoa) realizam ato nesta sexta-feira (29), a partir das 5h, em frente à sede da empresa de ônibus Sudeste, na Zona Leste da Capital. A mobilização busca garantia do pagamento integral dos salários da categoria.





De acordo com a entidade, a motivação do movimento junto à Sudeste, que opera linhas como Bonsucesso, Pinheiro, Santa Maria, Alameda e outras que atendem grande contingente de passageiros, envolve "duros ataques contra os direitos dos trabalhadores, como por exemplo as inclusões de 'informativos' que mais serviram de ameaças contra os trabalhadores da empresa".

Os materiais sinalizavam a possibilidade de parcelamento de salários e ou do décimo terceiro da categoria a partir de novembro, "caso a prefeitura não venha efetuar determinados repasses aguardados pelos empresários".





O Stetpoa informa que enviou ofício ao prefeito Sebastião Melo com solicitação de reunião para tratar do assunto, mas diz que a agenda não teria sido aceita pelo Executivo municipal.





A entidade reforça que não está descartada paralisação da categoria, e que "montou de forma planejada uma mobilização para qualquer das opções necessárias". No entanto, complementa que o tema será abordado no decorrer do ato na garagem da empresa, localizada no bairro São José.

“O objetivo único é o de criarmos garantias para os trabalhadores rodoviários de todas as empresas, e para isso, o prefeito da cidade precisa gerar seguranças no salário dos trabalhadores rodoviários, já que empresários não estão fazendo isso!”, enfatiza o presidente da entidade, Sandro Abbáde.