Aulas presenciais voltam obrigatoriamente em 3 de novembro no RS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou que as aulas presenciais para a Educação Básica retornarão obrigatoriamente a partir da próxima quarta-feira (3), primeiro dia após o feriado de finados, em todo o Estrado. Entre esta quinta (28) e sexta-feira (29), o governo gaúcho deve publicar um decreto com validade imediata.

"A pandemia tirou vidas - infelizmente, mais de 30 mil gaúchos perderam suas vidas, e está tirando futuros também, na medida que a gente tem ainda uma adesão ao retorno à escola menor do que deveríamos ter. Estamos tornando obrigatório porque não podemos perder o futuro dos nossos jovens e crianças no Rio Grande do Sul", afirmou Leite.

retorno presencial obrigatória O Palácio Piratini já havia anunciado na quarta-feira (27) opara esta parcelo da educação em toda a rede de ensino estadual. A medida vale para a Educação Infantil e Ensino Fundamental e Médio. O anúncio foi feito duas semanas após a sinalização de que o retorno presencial ocorreria de forma

O Centro dos Professores do Estado do Rio Grande Do Sul - Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Cpers) encara com preocupação este retorno obrigatório ao modelo presencial: "nossa posição é de preocupação, pois tivemos por quase dois anos as escolas fechadas e ainda não foram resolvidos os problemas estruturais. Temos, por exemplo, escolas há mais de um ano sem luz e sem nenhuma tomada de atitude para resolver este problema. Muitas escolas não oferecem condições para o retorno seguro", afirmou a presidente da entidade, Helenir Aguiar Schürer.

"Temos tido, nos últimos dias, informes de contaminação de professores e alunos nas escolas. E, veja bem, não retornaram todos. Existem escolas que não poderão receber todos os alunos e ter 1 metro de distanciamento, porque a estrutura da escola não permite. Estamos preocupado pois estamos falando de vidas. Alunos menores de 12 anos ainda nem se vacinaram", concluiu a professora.

Estas são preocupações que são compartilhadas também por diversos pais de alunos ao redor do Estado. Leite justifica que "a vacinação avança mais rapidamente aqui no RS".

"Temos poucos casos de contaminação em ambiente escolar, poucos casos de crianças contaminadas. O que estamos observando agora é uma redução forte de número de casos, internações, óbitos... a vacinação é de fato uma consistente proteção para nossa sociedade, então, o efeito colateral de um tratamento rígido de distanciamento acaba sendo mais pesado que a própria doença. Está tirando o futuro de nossas crianças e jovens. Então, precisamos avançar no retorno obrigatório das escolas para poder evitar que percamos o futuro delas e de todo nosso Estado" afirmou o governador gaúcho.