Estado libera parcialmente arquibancadas para torcidas organizadas de Inter e Grêmio

tornando obrigatório o retorno às aulas presenciais Em reunião na tarde desta quarta-feira (27), o Gabinete de Crise do governo do Estado autorizou mudanças nos protocolos de competições esportivas, com liberação parcial das arquibancadas para o público, e das escolas gaúchas,para estudantes da Educação Básica. No caso das atividades desportivas, as alterações atenderam a demandas dos clubes de futebol da Capital, que pediam abertura das arquibancadas, sem demarcação de assentos, para as torcidas organizadas.

Segundo o governo gaúcho, foi possível atender à solicitação nos estádios da Arena do Grêmio e no Estádio Beira-Rio, do Internacional, em caráter experimental, nos termos solicitados pelos clubes e respeitando as especificidades de cada um.

ínício de outubro, passaporte vacinal Desde oo limite de ocupação dos estádios é de 30%, de acordo com o protocolo vigente para as competições esportivas com mais de 2,5 mil pessoas, regra que segue sem alteração. Para ingresso nos estádios é ainda exigido o, medida que passou a valer em 18 de outubro.

A autorização excepcional será informada aos dois clubes e passa a valer de forma imediata.