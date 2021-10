Parque Harmonia recebe o maior parque de infláveis da América Latina

O Parque Harmonia, em Porto Alegre, será sede do maior parque de infláveis da América Latina. O Mundo dos Infláveis chega à Capital gaúcha nesta quinta-feira (28) e permanece até 9 de janeiro de 2022, sempre de quinta a domingo. Em dias de chuva, o espaço não funcionará.

Os infláveis gigantes proporcionam diversão para toda a família, com atrações que variam de 10 a 15 metros de altura. No roteiro, a distribuição será em três formatos: Circuito dos Infláveis, com quatro atrativos; Circuito Infantil, com três opções de brinquedos, e o Circuito Radical, também com três atrações. Entre as opções de lazer, haverá um futebol inflável, um high jump, touro mecânico e surf mecânico.

Além disso, o parque irá disponibilizar gastronomia temática, com mais de dez opções, que vão desde as comidas tradicionais, como pipoca e churros, até hambúrgueres e crepes. Também será criada uma área de descanso com cadeiras para que o público possa repousar após gastar as energias. A expectativa dos organizadores é de receber dez mil pessoas por mês com as atrações.

concessão do Harmonia e do Trecho 1 da Orla do Guaíba ao consórcio GAM3 Parks Esse é o primeiro grande atração que o parque recebe após a, formado pelas empresas Grupo Austral e 3M Eventos e Produções. "Mesmo antes de assumir a concessão do Parque Harmonia, nosso objetivo sempre foi e é levar atrativos incríveis para o espaço, fazer com que as famílias ocupem o parque durante todo o ano. O Mundo dos Infláveis segue essa premissa, é brincadeira para toda a família", afirma Vinicius Garcia, diretor de negócios da GAM3 Parks.

O Mundo dos Infláveis irá funcionar de quinta a domingo. Nas quintas e sextas, o horário de funcionamento é das 14h às 20h. Já nos sábados e domingos, das 10h às 20h. Os ingressos são vendidos pela plataforma Sympla ou na bilheteria física no parque e variam de R$ 15,00 a R$ 60,00. O valor é cobrado apenas para a utilização dos brinquedos, não será cobrada a entrada no parque.