IPE Saúde abre concurso para preenchimento de vagas de nível médio e superior

O IPE Saúde abre concurso público que selecionará 95 novos servidores. Estão previstos 48 cargos de Analista de Gestão em Saúde e 47 cargos de Técnico de Gestão em Saúde. O edital está publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (26).

A remuneração para 40 horas semanais é de R$ 4.697,20, para as vagas de analista, e de R$ 2.439,62 para as de técnico. As inscrições seguem até o dia 24 de novembro pelo site da Fundatec, banca selecionada para a organização do concurso.

Além da remuneração, estão previstos os benefícios da gratificação de produtividade em gestão de saúde de 35% sobre o vencimento básico (conforme Lei nº 15.473/2020) e do vale-alimentação mensal no valor de R$ 222,42.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 92,64 a R$ 211,22. A data provável de realização da prova é 23 de janeiro de 2022.