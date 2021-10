Meteorologia prevê sol em grande parte do RS nesta quarta-feira

O tempo será ensolarado em grande parte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (27). A previsão meteorológica é de um rápido aquecimento e de calor no período da tarde. O dia, porém, poderá começar com um pouco de frio e com marcas abaixo de 10°C em pontos de maior altitude no Estado. As informações são da Metsul Meteorologia.

Há possibilidade de nevoeiros logo cedo nesta quarta-feira. A tarde será de tempo aberto com umidade relativa do ar em baixa e inferior a 30% em muitas áreas. O céu claro e sem nuvens favorece que a radiação ultravioleta chegue intensa à superfície. Já em trechos de serra as nuvens aparecem à tarde, mas não chove.

A quarta-feira será de sol e calor em Porto Alegre. O céu claro propicia elevados índices de radiação ultravioleta. Na quinta e na sexta-feira (29) o vento será mais presente com rajadas fracas de Leste que promovem mais umidade e a presença de nuvens.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 35°C

Mínima: 6°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira