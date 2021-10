Prefeitura de Porto Alegre quer a demolição do Esqueletão

conduzido pelo Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais (Leme) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Começa nesta terça-feira (26) o levantamento para a elaboração do laudo estrutural do Esqueletão, localizado ao lado da Praça XV de Novembro, no Centro Histórico de Porto Alegre. O trabalho,, terá duração de 13 meses. A prefeitura de Porto Alegre torce para que o laudo aponte para a demolição do prédio.

o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) até pediu a demolição do prédio. “Nossa expectativa é que o laudo seja conclusivo para a destruição do prédio”, afirma o titular da Secretaria de Obras e Infraestrutura (Smoi), Pablo Mendes Ribeiro. Em 2018, a edificação, da década de 1950, já apresentava risco de desabamento. Na época,“É mais fácil demolir. Qual é a empresa que vai querer assumir uma construção inacabada de 1950? Imagina o gasto”, indaga o secretário Ribeiro.

Em 13 meses, o Leme terá 22 semanas de atividades técnicas para avaliar a estrutura do prédio de 19 andares. O investimento necessário para a elaboração desse laudo será de R$ 255 mil. “A prefeitura vai pagar esse valor agora e depois vai cobrar do proprietário”, conta Ribeiro. Isso acontece porque, apesar de o prédio ser privado, é de interesse da prefeitura dar um destino a ele, já que faz parte do projeto da nova gestão de revitalização do Centro Histórico.