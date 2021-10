Porto-alegrenses lotam Orla do Guaíba na inauguração do Trecho 3

O Trecho 3 da Orla do Guaíba foi inaugurado e aberto à visitação do público. Este que, agora, se torna um dos principais polos esportivos de Porto Alegre, já começou, logo que aberto, às 9h deste sábado (23), a receber skatistas, futebolistas, ciclistas, corredores e praticantes de beach tênis e vôlei de praia.

A obra causava grande expectativa nos moradores da Capital. Foram exatos 700 dias, ou 100 semanas, ou 23 meses, desde o início das obras, em 23 de novembro de 2019, até a entrega.

O público fez jus à espera. A pista de skate, que se torna a maior de toda a América Latina, estava completamente lotada por centenas de skatistas. Tanto que alguns chegavam a se chocar, vez ou outra, mas sem grandes incidentes. Precisava-se de cuidado para circular tanto na área próxima ao bowl quanto na pista de street.

A atmosfera não poderia estar melhor. Com um calor de 24ºC, mas nada de escaldante, devido à presença de nuvens que tapavam parcialmente o sol matutino, estavam presentes pessoas das mais variadas idades. Claro, a maior parte do público ficava na faixa dos 15 aos 30 anos, mas era possível também observar adultos na casa dos 40, 50 e até idosos com 60, 65 anos ou mais. Também havia muitas crianças menores de 15 anos, alguns mais novinhos se arriscando nas primeiras embaladas no skate.

“O skate é mais uma opção social e nada mais justo de as crianças terem essa pista para desenvolver e não estarem nas ruas, na marginalidade, em ambientes não adequados”, disse o secretário financeiro da Federação Gaúcha do Skate (FGSKT), Marcos Machado, mais conhecido como Dé.

Ele vê a inauguração como "importante para o cenário mundial do skate”: “Esta é uma pista que se credencia a receber campeonatos internacionais. Nada mais compensador do que receber essa pista monumental, que se torna mais um atrativo turístico para a cidade de Porto Alegre. A cultura do skate agradece”, afirmou Dé.

Os números do Trecho 3 da Orla são conhecidos . Com investimento de R$ 53,4 milhões, a área contará com 29 quadras esportivas, uma academia a céu aberto e um parquinho infantil. O Trecho 3 tem 1,6 quilômetro de extensão e fica localizado entre a foz do arroio Dilúvio e o clube Parque Gigante.

Os esportistas poderão agendar um horário, entre as 8h e 20h, no site da prefeitura, para fazer a reserva das duas quadras poliesportivas, cinco de futebol de grama sintética, uma de futebol de areia, 12 quadras de vôlei de praia, três de beach tênis e duas quadras de tênis.

Muitas dessas quadras já estavam em uso desde os primeiros minutos de orla liberada. Um grupo de amigos, por exemplo, reservou o horário das 9h para uma das quadras de futebol 7 e organizaram o clássico confronto do time ‘com camisa’ contra o time ‘sem camisa'. “O melhor ponto é poder jogar em uma quadra boa e de graça, em um dos principais cartões postais de Porto Alegre, em uma zona central”, afirmou o estudante e craque do futebol de várzea Arthur Vergara. Ele relata que o agendamento da quadra foi bastante tranquilo, e levou, no máximo, 10 minutos. O time vestido ganhou por 9 a 7.

Dois, dos três bares deste novo trecho já estavam em funcionamento. Ainda de forma improvisada, o Sunset POA abriu as portas de seus dois estabelecimentos para atender ao público estreante. “Abrimos de uma forma provisória neste primeiro dia para oferecer água, refrigerante, sanduíche natural e banheiro para o pessoal. Tem muito potencial pela parte esportiva e vai atrair um público diferenciado. Vai estar sempre bem frequentado, hoje já está cheio, mas nem todo mundo sabe da inauguração”, disse um dos sócios do bar, Luis Angélico. Um dos casais que deixava o local aprovou o atendimento: “chope maravilhoso, viu”, disseram ao dono, que agradeceu.

Secretário de Obras e Infraestrutura da Capital, Pablo Mendes Ribeiro (MDB) estava orgulhoso com a adesão do cidadão ao novo trecho: “Muito legal olhar a orla que a gente fez ser usada logo no começo, é motivo de orgulho e de missão cumprida. Uma obra desse tamanho, com todas as dificuldades, no meio da pandemia e que reaproxima a cidade da do Guaíba. Vai ser um grande espaço de convivência para Porto Alegre”, afirmou;