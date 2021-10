Ufrgs prevê provas presenciais para Vestibular 2022

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), com base no trabalho realizado por sua Comissão Permanente de Seleção (Coperse), informa que tem a intenção de realizar o Concurso Vestibular 2022 por meio de provas presenciais. As provas estão previstas para os primeiros meses de 2022.

Entretanto, a realização de provas presenciais exigirá que as condições sanitárias em dezembro de 2021 sejam compatíveis, conforme avaliação permanente das instâncias competentes da Universidade. A comunidade será avisada com 30 dias de antecedência caso a realização das provas de forma presencial não seja possível. Os candidatos serão informados sobre o modelo aplicado para as provas no ato de inscrição.

Caso as condições sanitárias não sejam compatíveis, a Ufrgs realizará a seleção com base nas notas das edições anteriores do Concurso Vestibular Ufrgs ou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos 2017 a 2021, observada reserva de 50% das vagas para o programa de Ações Afirmativas.