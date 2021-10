Aeromóvel de Porto Alegre retoma funcionamento da linha entre o Trensurb e o Aeroporto

Suspenso para reparos desde 1º de setembro, o serviço do aeromóvel de Porto Alegre voltou a operar na manhã desta quinta-feira (21). A linha, que liga a estação do Trensurb ao terminal de passageiros do Aeroporto Salgado Filho, retoma o funcionamento diário, das 6h15min às 22h15min, oferecendo integração entre o metrô e o aeroporto, sem custo adicional aos passageiros.

O trajeto, de 814 metros, é percorrido em um período de 2 minutos e 30 segundos, e operado pela empresa Trensurb.

O serviço esteve suspenso por conta de falha nos inversores de frequência dos grupos motopropulsores da linha, componentes que demandam mão de obra especializada e que contam com um único centro de serviços para reparo no Brasil. Dessa forma, o conserto só foi executado na semana passada.

Após a realização de testes no veículo, nos últimos dias, foi finalmente possível o restabelecimento do funcionamento do serviço e a normalização da linha.