Tempo firme e com sol em grande parte do RS nesta sexta-feira

O tempo será firme e com sol na maioria das áreas do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (22). A expectativa é de um dia com grande oscilação térmica. Já a temperatura mínima poderá baixar de 10°C em diversos pontos do Estado. As informações são da Metsul Meteorologia.

No período da tarde desta sexta-feira haverá o predomínio de ar mais quente do quadrante Norte e Nordeste que irá propiciar aquecimento mais generalizado no Rio Grande do Sul. A máxima em muitas áreas irá se aproximar de 30°C. A radiação ultravioleta poderá atingir valores altos em razão do céu limpo. No fim de semana a passagem de uma frente fria traz chuva e risco de temporais, sobretudo, durante o sábado.

Modelos meteorológicos indicam uma sexta-feira de sol que poderá começar com cerração. A temperatura oscila bastante. No fim de semana o tempo fica instável com chuva, especialmente entre a tarde de sábado e o começo do domingo. A próxima semana terá muitos dias de sol e grande amplitude térmica.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 31°C

Mínima: 8°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira