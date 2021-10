Termo de adoção da nova pista de skate de Porto Alegre será entregue nesta sexta

O termo de adoção da Skate Park de Porto Alegre, a maior pista de skate da América Latina, será entregue pela prefeitura às empresas parceiras nesta sexta-feira (22), em solenidade no local, a partir das 12h30min. A pista, que será inaugurada no sábado (23), com foco nas práticas esportivas.

, com com 6.268 metros quadrados de área, fica no trecho de 1,6 quilômetros, que liga a foz do arroio Dilúvio ao clube Parque Gigante. No mês passado, o local recebeu osde atletas do skate.