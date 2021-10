Com investimento de R$ 53,4 milhões, trecho 3 da orla será inaugurado neste sábado

Dois anos depois do início dos trabalhos no canteiro de obras, os porto-alegrenses poderão usufruir do trecho 3 da nova orla do Guaíba. Os últimos ajustes estão sendo feitos, resíduos estão sendo limpos, pinturas sendo realizadas. Depois do grande sucesso do trecho 1 da orla, na área mais próxima à Usina do Gasômetro, as cercas serão retiradas e, a partir da manhã deste sábado (23), a população verá mais um espaço junto ao seu lago renovado, reavivado, pronto para ser ocupado.

O 1,6 quilômetro do trecho 3 da orla – localizada entre a foz do arroio Dilúvio e o clube Parque Gigante – terá o foco nos esportes. Com a maior pista de skate a América Latina, a área irá contar com 29 quadras esportivas: serão duas quadras poliesportivas, cinco de futebol de grama sintética, uma de futebol de areia, 12 quadras de vôlei de praia, três de beach tênis e duas quadras de tênis. Uma academia a céu aberto também foi montada no lugar.

As crianças também terão espaço garantido, visto que a área das quadras conta com quatro espaços destinados para os pequenos e o complexo também possui um playground.

Crianças contarão com playground para se divertirem na nova orla (Foto de: Juliano Tatsch/JC)

A prefeitura abriu a nova orla para uma visita guiada com a imprensa na manhã desta quarta-feira. Com projeto criado pelo escritório do arquiteto Jaime Lerner – falecido em maio deste ano e que contará com uma placa em sua homenagem o complexo – o novo trecho da orla do Guaíba recebeu um investimento de R$ 53,4 milhões na execução da revitalização.

Além das quadras de esporte e da pista de skate, a nova orla conta com ciclovia, iluminação em LED e três bares. Duas das maiores queixas dos frequentadores do trecho 1 é a ausência de bancos e falta de arborização, o que faz com que seja difícil encontrar um lugarzinho à sombra nos dias ensolarados na Capital. No trecho 3, essas ausências foram corrigidas. Somente para o paisagismo, foram aplicados mais de R$ 1,5 milhão. A área gramada tem 28 mil metros quadrados e diversas espécies de árvores plantadas, com destaque para os jerivás. Em relação aos bancos, foram instalados 220 deles em toda a extensão do espaço.

Escadarias, gramados, bancos, árvores e áreas para caminhadas compõem o trecho (Foto de Juliano Tatsch/JC)

“Obra boa é obra entregue. Esse espaço aproximará o porto-alegrense cada vez mais do nosso Guaíba. O sentimento é de dever cumprido. Um grande complexo esportivo, com um grande investimento. Esperamos que esse espaço seja de lazer, entretenimento, para aumentar a qualidade de vida da população. Mas também um espaço para atrair o turismo. Precisamos trabalhar sempre para incentivar o desenvolvimento econômico. Esperamos que seja um espaço de oportunidade, de inclusão social”, afirma o secretário municipal de Obras e Infraestrutura Pablo Mendes Ribeiro.

Executado pelo Consórcio ACA/RGS, o projeto teve algumas mudanças, como a área junto à escadaria, mais próxima ao estádio beira-Rio, que recebeu um pequeno aterro para criar um espaço privilegiado de apreciação do pôr-do-sol no Guaíba.

A zeladoria geral do parque da orla – iluminação e limpeza, por exemplo – será de responsabilidade da prefeitura. Já os serviços de manutenção dos espaços de lazer serão realizados pelas empresas adotantes.

Quadras esportivas serão adotadas pelo Hospital Mãe de Deus e terão o uso via agendamento (Foto de Juliano Tatsch/JC)

Um exemplo disso são as quadras esportivas. Os espaços foram adotados pelo Hospital Mãe de Deus. Diferentemente das pistas de skate, as quadras não ficarão abertas para o uso de quem chegar no local. A utilização se dará mediante agendamento a ser realizado em um aplicativo que, segundo a assessoria da secretaria Obras e Infraestrutura, o aplicativo está em fase de finalização e deve estar em funcionamento já no sábado. Detalhes sobre como funcionará o agendamento e o controle do uso das quadras ainda não foram divulgados pela prefeitura.

A preocupação com a conservação da área é grande por parte da prefeitura, visto que casos de pichação e depredação foram registrados no trecho 1. "Temos em torno de 60 câmeras de monitoramento. O poder público vai controlar muito a fiscalização. Temos de ter um compromisso do poder público e da comunidade para que o espaço possa se manter limpo, organizado e com segurança", salienta Mendes Ribeiro.

Os números do trecho 3 da orla revitalizada