Prefeitura autoriza início das obras para retomada dos pedalinhos na Redenção

Solidos Equipamentos Infantis, que venceu licitação para uso comercial dos pedalinhos e do trenzinho do parque A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) autorizou o início das obras para adequações no prédio onde funcionarão a bilheteria e o embarcadouro dos pedalinhos da Redenção, em Porto Alegre. A reforma será feita pela empresa

O projeto prevê que a estrutura do prédio deve ser preservada e irá acomodar bilheteria, acessos de entrada e saída, áreas para espera de usuários, armazenagem de coletes salva-vidas e materiais para funcionamento da operação. O piso do deck deve ser executado em madeira pinus e ficar nivelado com o piso do prédio do embarcadouro e, na parte externa, quatro bancos serão instalados para contemplação e espera.

“A expectativa é que a população possa usufruir dos serviços do pedalinho ainda neste ano. É um atrativo totalmente integrado ao parque e com forte apelo à memória afetiva dos porto-alegrenses, que, com certeza, se firmará como atração turística”, ressalta o titular da Smamus, Germano Bremm.

Além da Solidos Equipamentos Infantis, a empresa Ioiô Casa de Festas Infantis venceu a licitação para uso comercial do espaço gastronômico da Redenção, denominado Complexo do Lago. A outorga para uso dos pedalinhos e trenzinho foi de R$ 15,2 mil, já para o espaço gastronômico, R$ 20 mil.