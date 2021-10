Meteorologia prevê sol e ar frio em pontos do RS nesta terça-feira

Um sistema de alta pressão atmosférica irá atuar no mar na altura do Rio Grande do Sul, com previsão de tempo firme com sol nesta terça-feira (19). O ar frio terá reforço no começo do dia, com marcas abaixo de 10°C, sobretudo, nas Metades Sul e Leste do Estado. Em pontos de maior altitude, nos Campos de Cima da Serra, a mínima poderá oscilar ao redor e abaixo de 5°C. As informações são da Metsul Meteorologia.

O vento predomina do quadrante Sul e Sudeste, com um gradual aquecimento à tarde. Nesta terça-feira, esquenta mais no Oeste e nas Missões. O vento tende a ser fraco, com rajadas moderadas no Leste e Sul, com impacto na sensação térmica à noite.

Porto Alegre terá tempo firme e com sol desde cedo. A previsão meteorológica é de um pouco de frio no amanhecer e com um vento à noite. A quarta-feira (20) será ensolarada e com um padrão de temperatura muito parecido ao desta terça-feira. A segunda metade da semana terá maior amplitude térmica na Capital, com a manutenção do tempo firme.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 27°C

Mínima: 5°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira