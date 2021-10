Moradores do Centro relatam vandalismo frequente no jardim da Praça Brigadeiro Sampaio

Praça mais antiga de Porto Alegre, e escolhida pela prefeitura para a largada, no mês de setembro, do projeto Primavere-se, voltado à revitalização e embelezamento dos jardins, a Brigadeiro Sampaio, no Centro Histórico, tem sofrido com a ação de vândalos, principalmente aos finais de semana. Os alvos têm sido os oito canteiros de flores recém-plantadas, que acabam danificados antes mesmo de concluídos.

Prefeita da praça e membro da associação que cuida do local, Marivane Anhanha Rogerio é conhecida como uma das guardiãs da Brigadeiro Sampaio, e lamenta a falta de cuidado e de educação da comunidade. Segundo ela, há um mês a praça vem recebendo melhorias nos jardins, com apoio da prefeitura e instituições parceiras, com o intuito de torná-la referência na cidade em beleza e cuidados. No entanto, a cada domingo, quando a circulação no local aumenta, o vandalismo é registrado. Sem condições de fiscalização direta, muitas vezes os próprios moradores do entorno percebem a ação dos vândalos e gritam das janelas para intimidar pisoteios ou a retirada das flores, mas nem sempre com êxito.

"Recebemos as mudas da prefeitura e entidades que nos apoiam, plantamos, cuidamos, mas não tem jeito, todos os canteiros sofreram algum tipo de vandalismo nesses últimos 30 dias. São crianças que retiram as flores e os pais não dizem nada, são namorados que pegam para presentear, e até idosos. Ou seja, as pessoas se acham no direito de estragar o canteiro, que fica todo esburacado e nunca completo", comenta, lembrando que na abertura do projeto Primavere-se, em 22 de setembro, o próprio prefeito Sebastião Melo participou do plantio de mudas nos canteiros da Brigadeiro Sampaio.

Na ocasião, Melo destacou que a primavera era o momento ideal para despertar nas pessoas o sentimento de que os espaços públicos lhes pertencem, ao contrário do que vem ocorrendo no local. "São os pequenos gestos, como o plantio de um jardim, que contagiam aos poucos a comunidade. Temos que valorizar aquilo que há de mais belo, pois representamos uma esmagadora maioria disposta a melhorar a nossa cidade", disse o chefe do Executivo municipal.

Flores vêm sendo pisoteadas e arrancadas, principalmente aos finais de semana. Foto: Marivane Anhanha/Divulgaçãao/JC

Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), que já revitalizou 82 praças desde o início do ano, o vandalismo tem sido constante na Brigadeiro Sampaio, apesar de todo o trabalho e cuidado, tanto das equipes do município quanto dos moradores da região, e dos apelos feitos às comunidades.

Marivane relata ainda que os moradores da região têm a praça como o pátio de suas casas, local de lazer e de encontro da comunidade do Centro, onde acontecem ações beneficentes e sociais, rodas de chimarrão e até churrascos. No entanto, estão cansados de cuidar do patrimônio, enquanto poucos valorizam e apoiam.

Para tentar coibir a ação dos vândalos, a Associação já solicitou formalmente o cercamento dos canteiros à Talo Gestão de Patrimônio, parceira do projeto Primavere-se, que está analisando a questão. Outra ação a ser desencadeada pelo grupo é uma campanha de conscientização da importância de preservação do patrimônio público e das praças. "A Brigadeiro Sampaio é o nosso quintal, é um espaço público e que merece ser bem cuidado, mas a ocupação aos finais de semana, geralmente do pessoal que passa a tarde na Orla junto ao Gasômetro, têm dificultado bastante a manutenção e conservação do espaço. A nossa parte está sendo feita, mas a contrapartida, de muitos, não. Só queremos conscientização da população", desabafa.