Após pagamento emergencial, terceirizada retoma coleta de lixo em Porto Alegre

Após dois dias de acúmulo de lixo nas vias, Porto Alegre voltou a contar nesta segunda-feira (18) com o serviço de coleta domiciliar normalizado. No sábado e no domingo, a Capital ficou sem os serviços prestados pela terceirizada Litucera Limpeza e Engenharia em razão de uma paralisação dos trabalhadores da empresa. Conforme a prefeitura, os funcionários voltaram ao trabalho na manhã desta segunda-feira.

Os funcionários da empresa, que atua em caráter emergencial na cidade desde junho, reclamavam sobre o pagamento do vale-alimentação por parte da terceirizada. Em razão do acúmulo de resíduos nas vias, tanto no sábado quanto no domingo, 35 caminhões do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) iniciaram a coleta domiciliar com mais de 100 pessoas envolvidas. O trabalho emergencial teve como foco o recolhimento de resíduos em áreas onde há mais acúmulo, como grandes condomínios e avenidas.

Para garantir a retomada do serviço já a partir da manhã de hoje, o prefeito Sebastião Melo determinou o pagamento de R$ 500 mil à Litucera, com o valor devendo ser destinado à quitação do vale-alimentação dos trabalhadores. Simultaneamente, a Procuradoria-Geral do Município irá notificar a terceirizada para completar a documentação prevista no contrato, o que não ocorreu até o momento, segundo a prefeitura.

Com o pagamento, os trabalhadores da Litucera retornaram às atividades no início da manhã desta segunda-feira. Antes das 8h, toda a frota que faz a coleta da manhã já havia saído da garagem da empresa, que fica no bairro Sarandi. Cerca de 60 caminhões foram às ruas, com três funcionários por caminhão.

Segundo a prefeitura, durante o dia, 69 caminhões atuarão na coleta domiciliar e, durante a noite, 21 veículos farão o serviço. A expectativa é que até esta terça-feira (1) a coleta esteja normalizada na Capital.

Confira abaixo os bairros que serão atendidos pela coleta domiciliar nesta segunda-feira (18)