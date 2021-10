Prefeitura de Porto Alegre fará pagamento em caráter emergencial para empresa de coleta de lixo

coleta domiciliar de lixo Para garantir a retomada do serviço deda modalidade porta a porta, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, determinou o pagamento na segunda-feira (18), próximo dia útil, de R$ 500 mil à empresa Litucera. O valor deve ser destinado à quitação do vale-alimentação dos trabalhadores, que paralisaram o serviço, alegando falta de repasses. Simultaneamente, a Procuradoria-Geral do Município irá notificar a terceirizada para completar a documentação prevista no contrato, o que não ocorreu até o momento, segundo a prefeitura.

A definição ocorreu durante reunião emergencial convocada para a manhã deste sábado (16), no Paço Municipal, com a participação presencial e virtual de gestores municipais e representantes da empresa. A Litucera, com sede em Vinhedo (São Paulo), atua em caráter emergencial desde junho.

“Determinei o pagamento parcial diante da emergência de restabelecer o serviço essencial à população. E a empresa assumiu o compromisso de repassar os valores aos trabalhadores para a retomada o mais rápido possível. Eles ainda têm que comprovar o restante da documentação para as demais quitações do serviço”, afirmou o prefeito.

A coleta, que está sendo parcialmente atendida em operação especial da prefeitura, deverá ser regularizada a partir de segunda-feira, quando a empresa efetivar o reembolso aos profissionais.

A paralisação temporária dos trabalhadores da Litucera Limpeza e Engenharia, responsável pelo serviço, teve início na noite desta sexta-feira (15), sob alegação de falta de repasse do vale-alimentação. As coletas automatizadas (contêiner) e seletiva seguem operando normalmente na Capital

Operação de emergência

A prefeitura montou uma operação especial para realizar a coleta domiciliar durante o fim de semana. Durante este sábado, uma equipe de aproximadamente 100 pessoas e 35 caminhões próprios fazem o recolhimento dos resíduos.