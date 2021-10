Prefeitura manda secretaria elaborar laudo para apurar se pintura na Redenção faz referência ao nazismo

O prefeito Sebastião Melo (MDB) determinou na manhã desta sexta-feira (15) que a Secretaria Municipal da Cultural (SMC) elabore um laudo técnico a respeito da pintura do piso às margens do lago do Parque Farroupilha, a Redenção. O laudo terá como objetivo saber se, no projeto original, elaborado entre as décadas de 30 e 40, há alguma referência a símbolos nazifascistas. De acordo com a prefeitura, caso haja qualquer relação, será ordenada a remoção da pintura do local.

A administração municipal destaca que o parque foi tombado como patrimônio histórico, cultural, natural e paisagístico da Capital em 1997. Toda e qualquer intervenção no local depende de aprovação e autorização da Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural (Epahc), vinculado a SMC.