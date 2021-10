Jardim do Dmae amplia capacidade de público e tem novas regras de uso a partir de segunda

Jardim do Dmae Um dos mais belos espaços públicos de Porto Alegre, oou da Hidráulica, no bairro Moinhos de Vento, terá novas regras de utilização a partir desta segunda-feira (18). Entre as mudanças estão a ampliação do público visitante de 40 para 80 pessoas, a autorização de grupos maiores em confraternizações e para uso do local para ensaios de foto e vídeo, e a liberação de consumo de lanches e bebidas não alcoólicas no local.

Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), a utilização do local para captação de imagens, vedada durante o agravamento da pandemia, estava liberada apenas mediante autorização prévia, e para no máximo quatro pessoas e em dias de semana. A partir de agora, a permissão será estendida a grupos a partir de dez pessoas, que também poderão utilizar a área para fotos e vídeos aos finais de semana.

Em razão das medidas sanitárias para enfrentamento da pandemia, permanece a exigência de cumprimento dos protocolos de saúde e segurança. Na entrada, é aferida a temperatura de cada visitante, ofertado álcool gel e indicado o uso obrigatório de máscaras. Além disso, todo o espaço de circulação possui sinalização informativa sobre as normas de prevenção ao coronavírus.

Outra permissão que volta a vigorar é para o consumo de lanches e bebidas não alcoólicas no local, muito utilizado para a realização de piqueniques, desde que os visitantes recolham o próprio lixo. Aém disso, o bebedouro disponível no jardim, que estava bloqueado para uso por recomendação da vigilância sanitária, também voltará a ser liberado, mas apenas para a reposição de água em garrafas individuais, conforme decreto estadual.

“O jardim é muito procurado para fotografias e filmagens e também como lugar de lazer, passeio com as crianças e contemplação da natureza. Sabemos que é um belo espaço e queremos que todos os porto-alegrenses possam desfrutar. Com mais de 70% da população imunizada na Capital, estabelecemos flexibilizações, porém, observando protocolos e cuidados ainda necessários”, explica o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia.

A autorização para utilização do espaço por grupos maiores, para confraternizações, formaturas e demais ocasiões deve ser solicitada por e-mai. Ainda permanecem suspensas temporariamente as visitações na Galeria de Arte do Departamento. O horário de funcionamento do local é das 8h às 18h, de segunda a domingo.

O que não é permitido no Jardim: