Grupo Águias do Asfalto faz campanha para comprar ambulância

A Associação Águias do Asfalto, de Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, está desenvolvendo uma campanha para adquirir uma ambulância para auxiliar nas operações de socorro do município. Doações podem ser feitas através das redes sociais da instituição.

O Águias do Asfalto é uma Organização Sem Fins Lucrativos (ONG) e tem o objetivo de realizar resgastes voluntários no distrito de Águas Claras e em acidentes na RS-040. Atualmente, Viamão conta apenas com duas ambulâncias do Samu.

Julio Neves, presidente da associação, conta que as ambulâncias estão estacionadas na parada 36 de Viamão, ao lado da UPA. O deslocamento da unidade até o distrito de Águas Claras pode levar até 40 minutos. Além disso, a região também é importante ligação entre Porto Alegre e região metropolitana e o litoral gaúcho. "Se olhar o índice de Acidentes da Polícia Rodoviária Federal, o maior número de acidentes não são de pessoas que moram na região, mas de pessoas que estão trafegando na região. Então, na verdade, vai ser um grande apoio para esses acidentados e para a própria comunidade", afirma Neves.

Para conduzir a ambulância é preciso ter a carteira D e habilitação para conduzir veículo de emergência. Os resgatistas precisam ter feito o curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH). O grupo tem 40 voluntários e, 20 desses, estão capacitados para operações de resgate. Isso porque muitos dos participantes do Águias já participarem de voluntariado anteriormente.

Após adquirirem a ambulância, o acionamento da equipe será feito através dos órgãos oficiais ou por um número próprio da associação. "A população pode acionar os órgãos oficiais. Na maior parte de acionamentos que a gente tinha nos outros grupos, quem mais aciona é o próprio Samu, Brigada Militar, Bombeiros ou Polícia Rodoviária; mas também a população terá o número para ser atendida em situações de emergência", diz Neves.

Para doar para a causa, é possível contatar a associação pelo Facebook, Instagram ou Whatsapp, ou enviar um PIX para o CNPJ da instituição (38.595.603/001-56).

O Águias do Asfalto começou como um projeto familiar após o falecimento da avó de Julio em 2014. "Ela teve uma parada cardíaca e a gente não sabia o que fazer naquele momento. A gente se culpou muito lá em casa. Então a gente teve a ideia de se capacitar para ajudar pessoas a não passarem por aquilo que a gente passou", relata.

Após darem instruções em municípios como Eldorado do Sul e Butiá, a família resolveu concentrar os esforços na região em que a matriarca da família nasceu: Águas Claras.

Enquanto a ambulância não é adquirida para que o grupo consiga realizar os resgates, a associação desenvolve e participa de projetos sociais em Viamão. Como arrecadação de alimentos para o Caminhão Cooperativo, em parceria com a Sicredi e Secretaria de Cidadania e Assistência Social de Viamão, que teve a arrecadação de três toneladas de alimentos; o Natal Solidário do Sicredi e Ball Corporation com a arrecadação e distribuição de brinquedos; e a distribuição de guloseimas para crianças da região em comemoração ao Dia das Crianças.