Fusão do Grupo Fleming com Curso Veiga expande atuação da rede na Zona Sul do RS

após abrir seu primeiro colégio de Ensino Médio em Porto Alegre Um ano, o Grupo Fleming, referência na preparação de vestibulandos de Medicina, consolidou parceria com o Curso Veiga, tradicional pré-vestibular de Pelotas, para ampliar sua atuação no Rio Grande do Sul. A iniciativa permitirá a formação de um novo grupo educacional na região sul do Estado, com presença nas cidades de Rio Grande e Pelotas a partir do ano que vem. A iniciativa integra o plano de expansão da rede, que conta com investimento de R$ 30 milhões.

A fusão permitirá ao Fleming operar com o pré-vestibular em Rio Grande e com escola de Ensino Médio em Pelotas, onde o Fleming Medicina já está presente desde 2017, além de agregar sua expertise à tradição que a marca Veiga tem na região.

Em atuação desde 1968, o Curso Veiga iniciou com aulas particulares do professor de Física e Matemática Luiz Antônio Veiga de Azevedo, consolidando, posteriormente, o curso pré-vestibular, com participação de docentes de outras disciplinas. “O negócio com o Veiga completa a agenda de R$ 30 milhões do Fleming prevista no plano de expansão até 2021, ano em que as expectativas foram superadas no total de unidades. Estamos muito satisfeitos em chegar com a nossa expertise do pré-vestibular em Rio Grande e com o novo Ensino Médio em Pelotas”, salienta o CEO do Grupo Fleming, Paulo Landim.

Em 2022, um novo plano para os próximos cinco anos será lançado pelo Grupo, que incluirá novos investimentos e a expansão para novas praças.

O Colégio Fleming já surge alinhado ao novo Ensino Médio preconizado pelo Ministério da Educação (MEC), cuja implantação passa a ser obrigatória a partir do ano que vem, com ênfase na personalização do currículo a partir das escolhas dos estudantes por disciplinas com ênfase em Negócios, Saúde e Humanidades.

Com a expansão, a rede Fleming passa a contar com 11 pré-vestibulares e cinco colégios, nas cidades de Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas e Concórdia (SC) .