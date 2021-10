Projeto Mais Comunidade chega ao bairro Rubem Berta neste sábado

O bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre, recebe neste sábado (16) o programa Mais Comunidade, promovido pela prefeitura. A iniciativa, que busca a integração da gestão municipal com os moradores e a realização de serviços, contará com a presença do prefeito Sebastião Melo, de secretários municipais e técnicos de diversas áreas do município.

As atividades iniciam na rua Wolfram Metzler, 860, a partir das 9h30min, e seguem por meio de caminhada pelas ruas do bairro, por onde a comitiva municipal irá conferir as demandas já realizadas e receber novas reivindicações da comunidade.

Durante o trajeto serão vistoriadas melhorias realizadas pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), como conservação e recuperação de vias, manejo arbóreo, capina, roçada e revitalização de equipamentos de praças e do campo Major Rubem Berta.

“É um momento de aproximação do poder público com a população, na busca de soluções e no compartilhamento da responsabilidade com o cuidado das melhorias que estão sendo realizadas na cidade”, explica o secretário municipal de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo.

Dia D da Multivacinação Durate o dia, a unidade de Saúde Rubem Berta integra o, evento promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), das 9h às 17h. No local serão oferecidas 15 vacinas indicadas no Plano Nacional de Imunizações (PNI), além do imunizante contra a Covid-19.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) disponibilizará duas linhas circulares gratuitas de transporte coletivo até os pontos de vacinação da região. O ônibus V62 (Wenceslau Fontoura), que fará 18 viagens, das 8h30min às 17h, com intervalos de 30 minutos, e o V95 (M. Quintana/Rubem Berta/Leopoldina), que terá 16 viagens, entre 8h25min e 17h10min, com intervalos de 35 minutos.

Também serão nomeados durante a ação da prefeitura os novos presidentes de praças do bairro, Fabiane Santos da Silva, como Prefeita da Praça Recanto da Lagoa, e Roberto Cruz Barboza, prefeito da Praça Major Rubem Berta.