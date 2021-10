Vacinas aplicadas em outros países não autorizadas pela Anvisa perdem validade no Brasil

documento passa a ser exigido no Rio Grande do Sul Pessoas que se vacinaram em outros países e receberam doses de imunizantes que não fazem parte da lista aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação no Brasil - Pfizer, AstraZeneca, Janssen e CoronoVac – não terão acesso ao passaporte vacinal. Oa partir da próxima segunda-feira (18) para acesso a atividades classificadas com alto risco de contaminação para a Covid-19, tanto na versão on-line, obtida via ConectSus, quanto física, na carteira de vacinação.

Para ser considerado imunizado e obter o passaporte, é preciso ter recebido as doses recomendadas para cada uma das vacinas autorizadas no País. Por isso, quem recebeu outros tipos de imunizantes deve fazer novamente a vacina seguindo os protocolos vigentes no País, pois só assim terá reconhecido o esquema vacinal completo. Já quem se vacinou fora do Brasil e recebeu algum dos imunizantes autorizados pela Anvisa pode considerar as doses válidas.

No entanto, o ConecteSUS, sistema de registro de vacinação do Ministério da Saúde, foi baseado no registro de lotes de vacinas aplicadas no País. Se a pessoa se vacinou fora do Brasil, não há como fazer esse registro, pois não há registro do lote. O mesmo se aplica para os voluntários de testes clínicos. "Estão tentando resolver para um sistema de autodeclaração", informa o médico Carlos Isaia Filho, presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers). Nesses casos, valerá a carteira de vacinação em papel.

Não há contraindicações no caso de necessidade de uma nova imunização com vacina diferente da aplicada em outros países. "O que deve ser observado apenas é o intervalo mínimo de 28 dias entre as aplicações, isso tem que ser respeitado", orienta Tani Ranieri, chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica, do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs). "O prazo é necessário para garantir a eficácia da vacina de forma que ela possa interagir no sistema imunológico", completa Tani.

O esquema vacinal completo, no entanto, não é motivo para relaxar no cumprimento dos protocolos sanitários. "As pessoas não podem achar que estão imunes, pois nenhuma vacina dá 100% de segurança", alerta Isaia Filho, ao explicar que mesmo quem está vacinado pode transmitir Covid-19 para outras pessoas. "Precisamos seguir firmes com o distanciamento, uso de máscaras e higienização das mãos", recomenda o médico.