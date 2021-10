Banrisul abre processo seletivo para estágio com inscrições gratuitas

site do CIEE/RS O Banrisul lançou o edital 02/2021 para processo seletivo público de estágio, com inscrições gratuitas que podem ser feitas noaté o dia 18 de outubro. No total, são 415 vagas e formação de cadastro de reserva para os cursos de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Matemática, Ciências Atuariais, Estatística, Agronomia, Engenharia Agrícola, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental, Publicidade e Propaganda, Cinema, Design e Realização Audiovisual.

As vagas são para Porto Alegre e Interior do Estado, com carga horária de 6h por dia (30h semanais), de segunda à sexta-feira. O valor da bolsa-estágio é de R$ 1.721,67 nos primeiros 90 dias e R$ 1.885,92 após o período; e auxílio-transporte de R$ 88,00. 10% das vagas serão reservadas a pessoas com deficiência. O período de estágio será, inicialmente, de seis meses, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos.

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, de forma online. O conteúdo abrangerá Língua Portuguesa, Informática, Matemática e Raciocínio Lógico.