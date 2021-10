Manutenção dos cuidados no ambiente de trabalho irá prevenir outras doenças

A pandemia do novo coronavírus trouxe um desafio para as empresas: como manter as rotinas de trabalho sem expor os trabalhadores ao risco de se contaminar? O home office foi a alternativa encontrada por muitos empresários para proteger seus funcionários. A medida se popularizou e, inclusive, deve ser adotada como permanente por várias companhias. No entanto, algumas atividades necessitam da presença física no ambiente de trabalho. É aí que se fez necessária a adoção de práticas de segurança sanitária. Nesse contexto, o papel dos profissionais da medicina do trabalho ganhou ainda mais relevância. Em entrevista ao Jornal do Comércio, a presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anamt), Rosylane Rocha, fala sobre como as empresas deverão manter os hábitos de higiene de seus colaboradores e sobre a importância dessa manutenção como prevenção para outras doenças.

Jornal do Comércio - A pandemia exigiu que empresas fizessem adaptações e mudanças em seus ambientes. Quais delas devem permanecer após o fim da crise sanitária?

Rosylane Rocha - As medidas higiênicas para contenção da transmissão do Sars-Cov-2 acabaram diminuindo também o número de infecções por outras causas. Então, devem-se manter após a pandemia o cuidado com a higiene das mãos e da estação de trabalho, a preferência por um ambiente ventilado e a orientação para que as pessoas que estiverem gripadas e em condições de trabalhar, que utilizem máscaras. Esse é um hábito que pessoas que moram em países asiáticos têm e que nós deveríamos adotar aqui também: se a pessoa está gripada, resfriada, espirrando, tossindo, e em capacidade de trabalhar, que utilize máscaras em ambientes públicos e em seu local de trabalho.

JC - Como as empresas deverão trabalhar na manutenção dos hábitos de higiene por parte de seus profissionais e convencê-los de que a manutenção desses hábitos é necessária?

Rosylane - Este trabalho deverá ser feito principalmente durante as campanhas, como a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat), palestras de hábitos saudáveis, o programa de qualidade de vida. A empresa deve aproveitar todas as oportunidades para reforçar a questão da higiene, até porque, como dito, estes hábitos previnem a infecção por outras doenças. Além disso, sabemos que as campanhas de saúde no trabalho transcendem o ambiente das empresas e chegam até a comunidade em que a empresa está inserida.

JC - Acredita que alguns hábitos adotados nesse período acabarão sendo deixados de lado?

Rosylane - Sim. O uso de máscara que é o que mais incomoda as pessoas, principalmente em situações como atividades físicas ou quando estão trabalhando em um ambiente pouco ventilado. As pessoas têm dificuldade e se sentem mal ao usarem máscara, então este é um hábito que deve acabar sendo deixado de lado. Mas é importante que o trabalhador seja orientado a usar máscara caso esteja em condições de trabalhar mas apresente alguma infecção respiratória, gripe, resfriado, rinite alérgica.