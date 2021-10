Acidente na BR 471, em Santa Vitória do Palmar, exige atenção dos motoristas

Na madrugada desta terça-feira (12), o motorista de uma caminhonete Hilux morreu ao colidir com um caminhão na BR 471, km 613, em Santa Vitória do Palmar (RS). A vítima ainda não foi identificada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que segue aguardando perícia. O trânsito, que já foi liberado, ficou parcialmente bloqueado para o trabalho da perícia, retirada dos veículos acidentados e a limpeza da pista. Os veículos envolvidos no acidente que, com a batida, acabaram sendo incendiados, foram recolhidos para o acostamento e aguardam remoção, o que exige atenção de quem circula pelo local.



De acordo com os vestígios encontrados pela equipe PRF, a caminhonete, ainda não identificada, invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com o caminhão. O motorista do caminhão, com placas de Porto Alegre, não se feriu.