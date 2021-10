Porto Alegre não terá procissão de motociclistas pelo Dia de Nossa Senhora Aparecida

Em função da pandemia da Covid-19, a Arquidiocese de Porto Alegre informa que não será realizada, pelo segundo ano consecutivo, a procissão de motociclistas em homenagem ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorado na terça-feira (12).

Por meio de nota assinada pelo padre Vanderlei Bock, responsável pela procissão, e pelo arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, a Cúria Metropolitana destaca que a manifestação religiosa busca ressaltar a fé e a vida e, por isso, "o tradicional evento, com aproximadamente 20 mil motociclistas, como tem sido realizado, é temerário e perigoso", e sugere que a data seja de homenagem à memória dos brasileiros vitimados pelo coronavírus.

No comunicado, ambos também reconhecem e agradecem "a dedicação de tantos motoboys, que se empenham para ganhar o pão de cada dia de forma justa e honesta", e que "contribuem para tornar nossas vidas mais fáceis".

Por fim, reforçam a necessidade de manutenção dos cuidados para enfrentamento da pandemia. "Cultivando o senso de corresponsabilidade social e de respeito para com a vida de todos, haveremos de vencer o vírus. Esta 'batalha' ainda não terminou! Rogamos a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, para que no próximo ano, possamos nos reunir e celebrar a fé e a vida com uma grande procissão. Desejamos superar a pandemia o mais rapidamente possível", finaliza a nota.