Campanha do Sindipetro-RS venderá gás a R$ 50,00 em Esteio neste sábado

Neste sábado (9), o Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul (Sindipetro-RS) promove mais uma edição da campanha "Gás a preço justo", desta vez no município de Esteio. Serão subsidiados pela entidade 100 botijões de gás de cozinha de 13 quilos e vendidos à população, por ordem de chegada, no valor de R$ 50,00. A mobilização inicia às 10h, na rua Passo Fundo, 642, no Centro da cidade.

novo aumento A ação é um protesto pelo preço abusivo do gás de cozinha, que aumentou 87% ao longo da gestão do presidente Jair Bolsonaro, chegando, de acordo com o Sindicato, a ser comercializado em algumas regiões do País por R$ 120,00. Nesta sexta-feira (8), a Petrobras anunciouno preço da gasolina e do gás de cozinha.

A iniciativa integra ainda a campanha nacional dos Sindicatos da Federação Única dos Petroleiros (FUP), que marca os 68 anos da Petrobras, comemorados no dia 03 de outubro.

Com a campanha, os petroleiros querem alertar a população que é possível vender o gás de cozinha a um preço mais baixo do que o praticado no mercado, levando em consideração o custo de produção nacional, mantendo o lucro das distribuidoras, revendedoras, da Petrobras e a arrecadação de impostos. "Queremos levantar esse debate com a população, pressionar as autoridades públicas para a mudança da política de Preço de Paridade e Importação (PPI), adotada pela atual gestão da Petrobras e que é responsável pelos aumentos constantes nos preços dos derivados de petróleo. É inadmissível que famílias voltem a usar lenha para cozinhar, sendo o Brasil um produtor de petróleo", afirma o presidente do Sindipetro-RS, Fernando Maia da Costa.

O dirigente lembra ainda que, na atual gestão federal, a gasolina também sofreu aumento de 80%, e o diesel de 66, fazendo disparar o preço dos alimentos e do transporte, refletindo na inflação, que pesa no bolso dos trabalhadores e aumenta ainda mais o custo de vida e a pobreza.

Segundo o Sindipetro-RS, A Petrobras lucrou quase R$ 43 bilhões e repassou R$ 32 bilhões em dividendos no último trimestre, sendo R$ 13 bilhões destinados a acionistas estrangeiros, enquanto toda a receita do gás no período foi de R$ 6 bilhões. “Poderíamos ter distribuído duas vezes gás de graça para a população inteira só com o valor que foi pago para acionista estrangeiro”, complementa Costa.