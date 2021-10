Instituto Criança Mais Feliz RS promove evento solidário no próximo fim de semana

Para celebrar os seis anos de atuação, o Instituto Criança Mais Feliz (ICMF-RS) irá promover, no próximo fim de semana, um grande evento solidário em seis dos principais locais de circulação de púbico de Porto Alegre. A meta é arrecadar seis toneladas de alimentos que serão entregues para 600 famílias de 10 comunidades, nos dias 16 e 17 de outubro.

Seguindo todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, cerca de 150 voluntários atenderão ao público vestindo a camiseta da ONG e identificados com crachás. Em cada ponto de arrecadação, haverá uma estrutura montada para o recebimento das doações. Como o instituto não possui sede própria, as paróquias Santo Antônio Pão dos Pobres e São Pedro cederam seus salões para que a ONG possa armazenar e organizar as doações.

A campanha tem o apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana, EPTC, Comando Militar do Sul, Tembici, grupo de motociclistas Abutres Raça em Extinção, Jasmine Alimentos, Visual Áudio e Vídeo, Bumba Produtora, Locall, Alengler, Elétrica Geradores e Água do Campo.

O Instituto Criança Mais Feliz RS foi criado em 2015 e atua com uma rede de voluntários e doadores junto a comunidades de Porto Alegre e região metropolitana. Mais de 20 mil crianças já foram atendidas com a entrega direta de mais de um milhão de doações para mais de 100 comunidades.