Instabilidade avança pelo Oeste e Norte do RS nesta quarta-feira (6)

Novas áreas de instabilidade avançam pelo Oeste e Norte do Rio Grande do Sul e provocam aumento de nuvens desde cedo nesta quarta-feira (6). Há risco de pancadas de chuva na faixa Norte que podem ter forte intensidade e de modo isolado. As informações são da Metsul Meteorologia.

As nuvens aumentam no Centro, Sul e Leste do Rio Grande do Sul ao longo do dia, porém, é baixo o potencial para ocorrência de chuva. A temperatura ainda fica baixa pela manhã com sensação de frio. Os modelos meteorológicos projetam mínima ao redor de 5°C na Serra Sudeste e abaixo de 10°C em vários pontos do Leste e Sul pela manhã. Há possibilidade de nevoeiros. Já no período da tarde a temperatura varia de modo gradativo.

A quarta-feira (6) começa com a temperatura mais amena e com potencial para nevoeiros e baixa visibilidade na Capital e nas vias de acesso à Região Metropolitana. O tempo fica nublado ao longo do dia e não se afasta eventual garoa esparsa. A quinta e a sexta-feira (8) serão dias ventosos na Capital com sol e variação de nuvens.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 24°C

Mínima: 4°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 25ºC

Mínima: 11ºC