Obra da Severo Dullius atinge 75% de execução e prefeitura garante conclusão em abril de 2022

A prefeitura de Porto Alegre informou nesta terça-feira (5) que a obra de ampliação da avenida Severo Dullius, na Zona Norte da cidade, atingiu os 75% de execução. Os serviços da obra ocorrem no prolongamento da região do Aeroporto Salgado Filho até a avenida Sertório. Com dois quilômetros de extensão, a intervenção conta com investimento de R$ 77,9 milhões e tem prazo de conclusão para abril de 2022.

No primeiro semestre de 2021, a prefeitura iniciou a execução dos desvios provisórios do canal do Arroio Passo da Mangueira, um dos entraves para os avanços da obra. Os serviços representam cerca de 15% do total da intervenção e são essenciais para que seja possível liberar frente de obra para o desvio definitivo do canal, possibilitando a execução dos 38 metros de pavimentação faltantes entre a avenida e a rua Dona Alzira.

O secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, Pablo Mendes Ribeiro, garante que a obra entrou nas etapas finais. “Já estamos trabalhando na aprovação do último aditivo, que é a finalização dos serviços. Nele, será executada a ligação entre os trechos já concluídos e os novos, em execução.”

Os serviços previstos no aditivo contratual número 9, publicado em julho, incluem, além do desvio do canal, a execução de uma ponte, de muros de contenção na Estação de Bombeamento de Água Pluviais (Ebap) e a terraplanagem e pavimentação do trecho de 38 metros faltante. Já no aditivo 10, ainda em análise pelo Executivo, além da interligação dos trechos concluídos e em execução da Severo Dullius, estão incluídos os serviços de drenagem do canal do Arroio Areia e da ponte sobre a passagem de água.

Com a conclusão dessas etapas, restarão para o término da obra a readequação das pontes sobre o Arroio Areia e da sinalização.