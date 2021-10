Dois em cada três gaúchos não tinham esgoto coletado em 2019

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou no início de setembro a privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) Em meio às polêmicas e debates acerca da desestatização de serviços de coleta e tratamento de esgoto e distribuição de água – a– O Instituto Trata Brasil divulgou nesta terça-feira (5) um estudo que analisa a relação entre o saneamento básico e as internações e doenças causas pela ausência dos serviços as regiões estados brasileiros.

Conforme o Trata Brasil, em 2019, o Rio Grande do Sul tinha 86,7% da população com acesso à água tratada. Ou seja, há dois anos, cerca de 1,5 milhão de gaúchos não tinha acesso à água tratada, levando-se em consideração a população estimada para o Estado pelo IBGE para aquele ano – 11.377.239 pessoas. O índice era o pior da região Sul do Brasil. No Paraná, 94,7% da população abastecida pelo serviço, enquanto, em Santa Catarina, o percentual era de 90%.

Índices de saneamento básico nos estados do Sul do Brasil em 2019

Ainda de acordo com a pesquisa, somente 32,3% da população estadual tinha seu esgoto coletado em 2019. Ou seja, dois em cada três gaúchos (7,7 milhões de pessoas) não tinham seu esgoto coletado há dois anos. O índice era melhor do que o catarinense (25,3%), mas muito pior do que o paranaense (73,4%).

O pior indicador do Rio Grande do Sul em relação ao acesso a serviços de saneamento é o de volume de esgoto coletado que é posteriormente tratado. Com míseros 25,9% do volume de esgoto coletado sendo tratado, o RS fica apenas à frente de alguns estados do Norte e do Nordeste do País. O índice de Santa Catarina era de 31,2%, e o do Paraná, de 74,6% (quase três vezes superior ao gaúcho).

Segundo o trabalho, intitulado Saneamento e Doenças de Veiculação Hídrica, o Rio Grande do Sul teve, naquele ano, um total de 8.129 internações hospitalares causadas por doenças relacionadas à água e ao esgoto. O número absoluto coloca o RS em 17º no ranking dos 27 estados brasileiros. A posição não chega a ser ruim, na medida em que o Estado é o sexto com maior população do País (abaixo de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná). O Maranhão foi a unidade da federação em que mais pessoas foram internadas por doenças de veiculação hídrica em 2019, com incríveis 38.237 ocorrências. No lado oposto do ranking está o Amapá, com 861 hospitalizações.

No que diz respeito à taxa de internações por 10 mil habitantes, os gaúchos se destacam mais nacionalmente. O Estado tem o terceiro menor índice do Brasil, com 7,14 internações a cada 10 mil pessoas. Somente o Rio de Janeiro (2,84 hospitalizações/10 mil pessoas) e São Paulo (5,67 internações por 10 mil), tem taxas melhores. Mais uma vez, o Maranhão apresenta o pior índice, com 54,04 internações a cada 10 mil pessoas.

Em relação aos óbitos que tiveram como causa direta as doenças de veiculação hídrica (o estudo considerou doenças diarreicas, dengue, malária, esquistossomose e leptospirose), o Brasil somou 2.734 mortes em 2019. O RS aparece em 15º no ranking da incidência de falecimentos entre os estados brasileiros, com taxa de 0,134 mortes a casa 10 mil habitantes. A pior taxa é de Roraima (0,363), enquanto a melhor é do Rio de Janeiro (0,048).