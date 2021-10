Paralisação de servidores do Detran-RS afeta 50 Centros de Formação de Condutores (CFCs)

Uma paralisação de cerca de 250 servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS), na manhã desta segunda-feira (4), impactou diretamente nos serviços oferecidos em pelo menos 50 Centros de Formação de Condutores (CFCs) das regiões Metropolitana, Litoral, Caxias do Sul e de Santa Maria, que tiveram de cancelar as provas práticas para habilitação de condutores.

Os manifestantes, ligados ao Sindicato dos Servidores do Detran-RS (Sindet), reivindicam reajuste salarial. A concentração do grupo ocorreu na área do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), sede administrativa do governo gaúcho e de secretarias.

Segundo a assessoria do Detran-RS, ainda está sendo feito um levantamento do impacto direto da paralisação sobre os serviços, mas a área mais prejudicada foi a de exames práticos para motoristas. A Divisão de Exames do órgão deverá divulgar nesta terça (5) o total de serviços prejudicados.

Por meio de nota, a gestão do DetranRS informou que segue conversando com a categoria e buscando "o reconhecimento pleiteado dentro das limitações que o governo coloca". Representantes do Sindet chegaram a ser recebidos pela direção do órgão, no final da manhã.

Segundo o Detran-RS, candidatos em processo de habilitação que tiveram os exames cancelados durante o dia devem procurar os CFCs para remarcação das provas, sem cobrança de taxa adicional. Durante a tarde desta segunda, segundo a assessoria, todas as atividades já haviam sido retomadas.