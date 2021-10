Grêmio X Sport com torcida: como será o transporte para a Arena

Com a volta da torcida aos estádios, com primeira jogo neste domingo (3) na Arena do Grêmio , o esquema de transporte que era clássico para as partidas foi reativado. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) divulgou como serão os horários de ônibus que vão direto ao jogo entre Grêmio e Sport, pela 23º rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo começa às 20h30min. Mas os portões abrem às 17h30min.

Quem optar pelo carro precisa ficar atento às orientações. Após o jogo, quem estacionar no E1, com saída pelos portões 3, 4 e 5, e no E2 poderá ser direcionado para a BR-448, sentido Porto Alegre-Canoas, com possibilidade de retorno na Prainha de Paquetá, deslocamento de cerca de 4,5 quilômetros. Quem estacionar no E1, com saída pelos portões 1 e 2, será direcionado para a avenida Voluntários da Pátria.

Veja como vai ser o transporte para Grêmio e Sport:

Ônibus:

Linha F04 – Futebol Arena: sete veículos. Saída do Largo Glênio Peres, no Centro, a partir das 17h10min. O retorno é do terminal Leopoldo Brentano para o Largo Glênio Peres.

Linha T2.3 Arena: cinco veículos articulados. Saída do Terminal da rua Peri Machado, com viagens a partir das 17h. O retorno é pelo Terminal Voluntários da Pátria até a Peri Machado.

Lotação e trem:

Linha 60.4 Parque Humaitá: oito veículos. Embarque na avenida Padre Leopoldo Brentano.

Trensurb: desembarque na estação Anchieta, a 1,5 quilômetro da Arena, com dez minutos de caminhada até o estádio.